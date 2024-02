Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 19.2. bis 25.2.2024

Ist diese Woche eine gute Zeit für einen Neuanfang oder gilt es, erst mal Altlasten über Board zu werfen? Die nächste Horoskop Woche kennt die Antwort. Was die Sterne in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf für Dein Schicksal bereithalten, weiß das Wochenhoroskop für Schütze vom 19.2. bis 25.2.2024.

Liebe und Partnerschaft

Überlege gut, was jetzt gesagt wird, darauf kann man bauen. Auch wenn Du Dich in der Partnerschaft allein fühlst, solltest Du nicht resignieren. Plane nichts und lasse die Dinge auf Dich zukommen. Gemeinsame Aktivitäten mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin machen bestimmt doppelt so viel Spaß. Wenn Du nicht aufpasst, ist der Absturz vorprogrammiert und Du stehst allein da.

Gesundheit und Fitness

Stärke Dich zwischendurch mit einem Spaziergang. Das klärt Deine Gedanken und kann auch Stress abbauen, der sich angestaut hat. Entspanne bei Massage und Musik. Nutze die Zeit und schaffe Dir gesundheitlich eine gute Grundlage. Stärke Deine Abwehrkräfte durch vitaminreiche Ernährung. Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht.

Beruf und Finanzen

Es kann Dir passieren, dass Du Deine gewohnte Disziplin und Selbstkontrolle etwas im Stich lässt. Du solltest das nicht überbewerten. Wie lange willst Du noch auf eine Bestätigung warten? Bleibe selbstkritisch und provoziere niemanden. Verhandlungen und Geschäfte sind durch innere Spannungen gefährdet. Es besteht kein Grund, sich zu überanstrengen. Wichtiger ist, dass Du Dir die Zeit nimmst, Deine Situation zu überdenken und neu zu planen.