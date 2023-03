Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 06.03. - 12.03.2023

Liebe und Partnerschaft

Denke nicht, dass Du Deine eigenen Fehler durch Verdrängen aus der Welt schaffen kannst. Lerne, richtig mit ihnen umzugehen. Jetzt wird es prima: Du hast Herzflattern vor Glück und weißt nicht, wo Dir der Kopf steht. Atme tief durch und freue Dich. In Beziehungen könnte es in Sachen Beständigkeit noch besser laufen. Du bist nicht in der Lage, leicht und ehrlich über Deine Gefühle zu sprechen und erlebst plötzliche Veränderungen. Die Zeit ist günstig für kreative Offenheit im emotionalen Bereich. Den Verstand nicht vergessen.

Gesundheit und Fitness

Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit. Körperliche Arbeiten und Aktivitäten sind etwas eingeschränkt. Manchmal fühlst Du Dich ganz schön erschöpft. Schenke der Heilung etwas mehr Aufmerksamkeit.

Beruf und Finanzen

Was die Motivation anbelangt, ist dies nicht unbedingt Deine beste Zeit. Wer sich diszipliniert, kann trotzdem die eine oder andere Hürde nehmen. Anstrengende Dinge stehen an. Keine Sorge: Du bist gut dafür gerüstet. Konzentrationsfähigkeit ist gefragt, gehe besonders aufmerksam vor. Du konzentrierst Dich zu sehr auf Kleinigkeiten und verlierst dabei den Überblick.