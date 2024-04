Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4.2024

Ein Blick in die nächste Horoskop -Woche vom 8.4. bis 14.4.2024 verspricht spannende Entwicklungen in Liebe, Gesundheit und Beruf. Lasse Dein Sternzeichen die Chancen entdecken, die das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion nahen sieht.

Liebe und Partnerschaft

Du kannst nicht von allen anderen erwarten, dass sie sich Deinen Idealen anpassen. Andere Menschen haben oft ganz andere Ziele. Du bist Dir über Deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht immer im Klaren. Rede Klartext und sprich dabei mal Frustpunkte an. Wenn Du in Deiner Beziehung unzufrieden bist, könnte das auch an Dir liegen. Verliebtheit ist ein magisches und allmächtiges Gefühl, das blind macht.

Gesundheit und Fitness

Du musst raus, brauchst einen Tapetenwechsel und Veränderungen. Sorge für etwas mehr seelische Ausgeglichenheit. Mache eine Wanderung durch die schöne Natur und atme tief durch. Gönne Dir mehr Schlaf und mehr Freizeit. Eine Instanz in Dir will genießen und schlemmen, bitte mit Maß und Ziel.

Beruf und Finanzen

Freue Dich, das Lob, das Du erhalten hast, steht Dir zu. Du bekommst Unterstützung bei Deiner Arbeit, das bringt Dich voran. Wenn Du jetzt den Trend der Zeit erspürst, kannst Du aufs richtige Pferd setzen. Eine Extraportion Disziplin würde Dich noch mehr anspornen.