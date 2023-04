Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 03.04. - 09.04.2023

Beziehungsthemen und die eigene Gesundheit stehen für Skorpione in der neuen Horoskop Woche im Vordergrund. Die Astrologie kann Dir in jeder Lebenssituation helfen. Welchen Rat die Sterne für Dich haben, erfährst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Skorpion vom 03.04. - 09.04.2023.

Liebe und Partnerschaft

Achte auf Dein Gefühl, denn Du weißt am besten, was gut für Dich ist. Mit Logik kommst Du nicht weit, das macht Dich nur unsicher. So kontaktfreudig warst Du schon lange nicht mehr. Deine Umgebung staunt und jemand fühlt sich sehr angesprochen. Sei nachsichtig und kompromissbereit. Man könnte Dir später den Vorwurf machen, dass Deine Sturheit eine tiefe Kluft geschaffen hat. In der kommenden Zeit hast Du mit Stolpersteinen zu rechnen, die es zu umgehen gilt. Nicht immer fliegt einem alles zu, man muss etwas tun dafür!

Gesundheit und Fitness

Körperliche Fitness steigert Dein geistiges Leistungsvermögen. Passe etwas auf, es droht eine leichte Verletzungsgefahr. Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dir selbst viel Gutes tust. Alles, was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig. Ein etwas unruhiger Schlaf begleitet Dich vorübergehend.

Beruf und Finanzen

In Deinem Eifer kann es passieren, dass Du Dir selbst wieder einmal die oder der Wichtigste bist und anderen Menschen eine Art Statistenrolle zuschiebst. Während Du die Weisheit des Lächelns lebst, kannst Du wie ein Schachspieler schon einmal die nächsten Schritte überdenken. Du bist gerne mit anderen Menschen zusammen und arbeitest sehr erfolgreich im Team. Das bringt Vorteile auf allen Seiten. Nicht immer verkaufst Du Dich und Deine Talente gut genug.