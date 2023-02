Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 13.02. - 19.02.2023

In dieser Horoskop Woche geht es vor allem darum, Dich und Deine Umgebung zu beobachten. Mit guten Argumenten und klaren Entscheidungen kannst Du die eine oder andere Chance wahrnehmen, auch in der Liebe. Das alles und mehr erfährst Du jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 13.02. - 19.02.2023.

Liebe und Partnerschaft

Partnerprobleme kannst Du direkt und sachlich lösen. Du argumentierst gut und erreichst viel durch rasche und klare Entschlüsse. Deine flatterhafte, manchmal etwas ungebundene Art hat Dich nicht sehr weit gebracht. Bereue nichts, Du bist so, wie Du bist! Auch wenn Du in den vergangenen Wochen etwas missmutig geworden bist, so erhellt sich jetzt Deine Stimmung merklich wieder. Breite die Flügel der Liebe aus, es sucht jemand Schutz.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich manchmal etwas schlapp. Trainiere mal wieder Deine Kondition. In der Vergangenheit hast Du Dich zu sehr auf Deinen Lorbeeren ausgeruht. Jetzt wirkst Du wieder schlaff. Rückenprobleme sind möglich. Körper und Seele brauchen mehr Ruhe und Ausgleich.

Beruf und Finanzen

Dein untrüglicher Instinkt hilft Dir, richtige Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich solltest Du aber für Deine Vorhaben mehr Kreativität entfalten. Ein positiver Aspekt signalisiert sehr deutlich Deine Schaffenskraft und Energie. Du brauchst noch etwas Geduld, um Deine Ideen realisieren zu können. Wenn Du jetzt kreativ bist, kann Dich das einen guten Schritt nach vorne bringen.