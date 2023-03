Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 27.03. - 02.04.2023

Liebe und Partnerschaft

Es mangelt in Deiner Partnerschaft am nötigen Feingefühl füreinander. Die großen Planeten weisen zwar auf eine sichere Partnerschaft hin, aber durch Launen und Härte könntest Du dort etwas kaputt machen. Sprich ein Thema an, das Du schon länger vor Dir hergeschoben hast. Du kannst heute gut mitteilen, was Dich im Innersten bewegt. Du bist begehrt wie nie zuvor - nutze jetzt Deine Chancen.

Gesundheit und Fitness

Achte auf Deine Gesundheit. Die spielt derzeit eine sehr wichtige Rolle und hilft Dir, Deine Ziele erfolgreich verfolgen zu können. Setze auf Vitamine, sie stärken die Abwehrkräfte im Körper. Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit und bringen Deinen Kreislauf durcheinander.

Beruf und Finanzen

Es ergeben sich beruflich weitreichende Möglichkeiten. Der große Gewinn wird vermutlich erst einmal ausbleiben, aber es wird sich später auszahlen. Was die Motivation anbelangt, ist dies nicht unbedingt Deine beste Zeit. Wer sich diszipliniert kann trotzdem die eine oder andere Hürde nehmen. Du bist momentan im Kommen, es erscheint fast unwirklich, wie viele gute Entwicklungen sich abzeichnen. Endlich zahlen sich auch Deine Kontakte aus. Dir winken schöne Erfolge durch gute Ideen und viel Durchsetzungskraft. Die Zeit ist günstig für wichtige Termine, Gespräche und auch Reisen.