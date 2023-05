Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 29.5. - 4.6.2023

Wird die neue Horoskop Woche für Dein Sternzeichen eine Glückswoche? Achte auf Deinen Körper, dann bleibt auch die Seele in Balance. Ob es in der Liebe bald heiß hergeht oder Problemgespräche auf der Tagesordnung stehen, weiß das aktuelle Wochenhoroskop für Skorpion vom 29.5. bis 4.6.2023.

Liebe und Partnerschaft

Ein Blumenstrauß, Musik oder ein gutes Essen geben dem Leben die nötige Schönheit. Auf eine solche Stimmung legst Du auch sehr großen Wert. Was willst Du noch mehr? Du wirst von allen Seiten geliebt. Singles haben eine aufregende Begegnung, aus der sich mehr entwickeln kann. Du flirtest, lachst und genießt die Liebe und das Leben.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich gelöst und auf angenehme Weise entspannt. Bewegung, egal welcher Art, tut Dir gut. Am meisten Energie hast Du nach einem Wochenende. Gehe aus, feiere, aber achte darauf, nicht zu viele Genussmittel zu Dir zu nehmen. Lasse Dich nicht von Menschen verführen, die trinkfester sind als Du.

Beruf und Finanzen

Du bist voll Power und niemand stellt sich Dir in diesen Tagen in den Weg. Du läufst allerdings Gefahr, mit Deinem Ungestüm anzuecken. Du trittst sehr beherrscht auf, wirkst zurückhaltend und eher konservativ. Erwarte nicht, dass Deine Gesprächspartner freudig auf Dich zugehen. Bist Du in der dafür vorgesehenen Position, solltest Du darauf achten, die Aufgaben für andere übersichtlicher und leichter zu gestalten.