Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 20.02. - 26.02.2023

In der Liebe muss man offen aufeinander zugehen. Das scheint nächste Horoskop Woche für Dein Sternzeichen besonders im Fokus zu stehen. Genaue astrologische Lebensratschläge erhältst Du im Wochenhoroskop für Skorpion vom 20.02. bis 26.02.2023.

Liebe und Partnerschaft

Heiße Flirts, die Funken sprühen, jemand kann Dein Herz ganz schnell entflammen. Auch wenn momentan alles super gut läuft, solltest Du realistisch bleiben. Verliere nicht die Bodenhaftung, trage keine rosarote Brille. Du wirst umsorgt und bemuttert und schmilzt dahin. Du weißt, was Du willst und wie Du es erreichst. Auch in liebevollen Beziehungen zeigst Du Temperament und Leidenschaft.

Gesundheit und Fitness

Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein. Achte etwas mehr auf Deine Entgiftungsorgane! Ein paar gezielte Wellnesstage können Wunder wirken. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander.

Beruf und Finanzen

Werde nicht übermütig, sonst bekommst Du ganz schnell Grenzen gesetzt. Nicht alles, was Du durchsetzen willst, ist so ohne Weiteres machbar. Ob es Dir gelingt, aus Dir herauszugehen, ist fraglich. Tust Du es nicht, hast Du wenig Chancen, um erfolgreich zu werden! Vermeide jede Hektik und übe Dich in Geduld und Gelassenheit. Ideen fliegen Dir zu, halte sie fest und baue die eingefahrenen Arbeitsstrukturen, Denkgewohnheiten und Vorurteile ab.