Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 15.4. bis 21.4.2024

Du möchtest wissen, was für die nächste Horoskop -Woche über das Sternzeichen Skorpion geschrieben steht? Was Dein Liebeshoroskop sagt, ob Du auf Deine Gesundheit achten musst und wie erfolgreich Du diese Woche sein kannst, das alles erfährst Du jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 15.4. bis 21.4.2024 .

Liebe und Partnerschaft

Eine brisante Begegnungskonstellation erwartet Dich. Dein Partner könnte nervös werden. Also übertreibe bitte nicht Deine geheimen Aktionen. Singles können sich jetzt durchringen und eine Affäre freundschaftlich beenden. Eine Zeit der Prüfung erwartet Dich, überlege genau, was Du tun willst. Singles sollten in den nächsten Tagen auf keinen Fall zu Hause bleiben, sondern rausgehen und ihren Charme versprühen.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst Dir jetzt keine Gedanken um Deine Gesundheit zu machen. Insbesondere, wenn Du in allen Dingen weiterhin maßvoll bist. Es erdrückt Dich fast und macht Dich krank, weil Du immer wieder Deine Gefühle versteckst, um nach außen weiterhin stark und kontrolliert zu wirken. Eine Zeit unbeschwerter Freude und Erholung bricht für Dich erst an, wenn Du Dich von lästigen Pflichten und unnützen Skrupeln freimachen kannst. Gönne Dir wieder einmal eine Massage. Viele Verspannungen und unangenehme Körperempfindungen werden dadurch verschwinden.

Beruf und Finanzen

Mit Deinem Tatendrang und Enthusiasmus stürzt Du Dich am liebsten in die Arbeit. Alles andere vergisst Du. Das ist der falsche Weg. Du konzentrierst Dich zu sehr auf Kleinigkeiten und verlierst dabei den Überblick. Glaube nicht, dass Du keine Fehler machst. Leider suchst Du diese meist nur bei den anderen. Fange besser bei Dir selbst an. Nutze für Deinen Erfolg den günstigen Merkur-Einfluss.