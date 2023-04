Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 24.04. - 30.04.2023

Wie die Chancen auf Erfolg im Beruf und in der Liebe stehen, erfährst Du in der nächsten Horoskop Woche. Das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 24.04. bis 30.04.2023 gibt Dir einen kleinen Ausblick in die aktuelle Stimmung Deines Sternzeichens.

Liebe und Partnerschaft

Ihr versteht Euch in Eurer Beziehung wortlos und Ihr seid gerne zusammen. Trotzdem weißt Du manchmal nicht so genau, woran Du bist. Dein Elan wirkt ansteckend und Dein Schatz ist gerne an Deiner Seite. Manchmal bist Du allerdings zu feurig und willst alles sofort klären, Deine Partnerin bzw. Dein Partner fühlt sich dabei überrumpelt. Das Privatleben macht Sorgen. Trennung auf Zeit ist manchmal wichtig.

Gesundheit und Fitness

Deine Laune ist zwar im Keller, aber Dein Körper ist kraftvoll und fit. Deine Seele braucht wieder ein paar Streicheleinheiten, dann fühlst Du Dich besser. Sorge für genussvolle Entspannung. Du brauchst ganz dringend Zeit für Dich selbst, doch komme nicht ins Grübeln, sondern erkenne, dass das für Dein Wohlbefinden wichtig ist.

Beruf und Finanzen

Beruflich heißt es nach Vorgaben arbeiten und keine Extratouren unternehmen. Auch dann, wenn Deine Ideen noch so gut sind. Du wirst in Deinem Beruf von den Einfällen anderer profitieren. Wenn Du immer die Fehler der anderen ausbügelst, wirst Du schnell zum Sündenbock. Stärke Deinen Glauben an Erfolg, dann kommt er auch.