Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 08.05. - 14.05.2023

Es geht voran, weiß die nächste Horoskop Woche. Erfahre jetzt, in welchem Lebensbereich es die Sterne diese Woche richtig gut mit Deinem Sternzeichen meinen. Im Wochenhoroskop für Skorpion vom 08.05. bis 14.05.2023 verraten die Sternenkundler aktuelle Astronews in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit.

Kosmischen Rat in vielen Bereichen gibt es in diesen Skorpion Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Wechselnde Beziehungen können sich ergeben, wobei es natürlich fraglich ist, ob darin das wahre Glück gefunden werden kann. Es liegt allein an Dir, Klarheit in Dein Durcheinander zu bringen. In der Liebe zeichnen sich erste Erfolge ab. Es ist jetzt eine Zeit für angenehme Geselligkeit anstatt einer flotten Party, für teilnahmsvolle Gespräche anstatt kontroverser Diskussionen.

Gesundheit und Fitness

Du leistest Dir etwas Erfreuliches. Wenn Du jetzt vermeidest, vor lauter Wohlgefühl träge zu werden, hast Du gewonnen. Fußgymnastik unter dem Tisch ist besser als gar kein Sport.

Beruf und Finanzen

Du gehst mit voller Power an eine komplizierte Aufgabe heran. Konzentriere Dich auf Dein berufliches Vorankommen, der Zeitpunkt ist günstig. Der Chef bemerkt es und wird Dir ein Angebot machen. Überlege, was Dir bei Kaufangeboten fehlt und schlage rechtzeitig zu. Du trotzt allen Widerständen und stürzt Dich auf neue Aufgaben.