Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 13.5. bis 19.5.2024

Ehrgeiz und Entschlossenheit führen das Sternzeichen Skorpion in der nächsten Horoskop -Woche zum Ziel. Ob in der Liebe die große Chance winkt und welche Astro-Tipps Du Dir sonst noch zu Herzen nehmen kannst, verraten Dir die Weissagungen der Sternenkundler. Lasse Dich von Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 13.5. bis 19.5.2024 überraschen.

Liebe und Partnerschaft

Dein Mut und Deine Entschlossenheit sind sehr beeindruckend. Verbeiße Dich aber nicht in diese starre Haltung, gib Dich locker. Etwas sehr Bewegendes ist endlich ausgestanden. Jetzt solltest Du darüber nur noch lachen. Hoffentlich halten die Erfahrungen eine Weile an. Einerseits bist Du leicht reizbar, andererseits wahnsinnig charmant. Kleine Blockaden machen Dir sehr stark zu schaffen. Du solltest jetzt Wichtiges einfach verschieben und die Hilfe anderer annehmen.



Gesundheit und Fitness

Das Wichtigste ist jetzt, erst mal die Nerven beruhigen. Deiner Gesundheit zuliebe solltest Du für vernünftige Ernährung sorgen. Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil. Bewegung steigert das Wohlbefinden. Das ist richtig. Aber alles sollte mit Maß und Ziel ausgeführt werden, sonst schadest Du Dir nur.



Beruf und Finanzen

Ehrgeiz und Zuversicht ebnen Dir die Wege zu beruflichen Erfolgen. Du überzeugst in einem Vorstellungsgespräch vortrefflich. Du hast ausgelitten. Nach dieser langen Durststrecke geht es bergauf. Freue Dich auf Deinen neuen Aufgabenbereich. An Deiner Leistung gibt's nichts auszusetzen, sei also nicht so unzufrieden.