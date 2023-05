Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 22.5. - 28.5.2023

Kosmischen Rat in vielen Bereichen gibt es in diesen Skorpion-Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Gib Dir selbst und auch Deinem Partner oder Deiner Partnerin mehr Freiraum. Mögliche Unstimmigkeiten lösen sich dadurch in Wohlgefallen auf und werden zu einem herrlichen Prickelflirt. Du genießt das Spiel mit dem Feuer. Lasse dabei aber Deine Laune nicht an einem Menschen aus, der Dir nichts getan hat, und hüte Dich vor ungerechtfertigten Vorwürfen.

Gesundheit und Fitness

Deinem Seelenleben tut ein Verwöhnprogramm sehr gut. Gute Zeiten brechen für Dich an, speziell auch im gesundheitlichen Bereich. Du gehst sorgsam mit Deinen Kräften um und setzt diese auch gezielt ein. Gönne Dir eine kreative Pause und lasse die Seele baumeln. Eine gute Gesundheit und eine optimistische Lebenseinstellung begleiten wohlwollend Deinen derzeitigen Lebensablauf und Deine Lebensplanung.

Beruf und Finanzen

Dein Gefühl signalisiert, sich verändern zu wollen, Du kennst aber die genaue Richtung nicht. Übe Dich in Geduld, bald klärt sich alles auf. Du kommst jetzt nicht so richtig in die Gänge, bist eher in einer verträumten Stimmung und kannst Dich nur schwer konzentrieren. Die Zeit nimmt ihren Lauf und wenn Du nicht wachsam bist, werden sich beruflich nur jene erfolgreich entwickeln, die nach vorne preschen.