Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 20.5. bis 26.5.2024

Liebe und Partnerschaft

Eine starke erotische Power reißt Dich mit und Du kannst ganz plötzlich Feuer fangen. Es ist der Beginn einer schönen sinnlichen Zeit. Im Partnerschaftsbereich ist etwas mehr Verständnis vonnöten. Überlege gut, was jetzt gesagt wird, darauf kann man bauen. Verliebtheit ist ein magisches Allmachtsgefühl, das blind macht.

Gesundheit und Fitness

Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht. Leichte Schlafprobleme verfolgen Dich schon seit längerem. Es ist besser, die Ursache nicht im Außen zu suchen. Gehe liebevoller mit Dir um! Du fühlst Dich sehr ausgeglichen und kraftvoll. Du bist belastbar und fit und hast gute Ideen für gesundheitliche Bewegungen. Konzentriere Dich auf den körperlichen und seelischen Bereich.

Beruf und Finanzen

Durch unüberlegtes Handeln im Beruf kannst Du in eine verzwickte Lage kommen. Du bist in Gemeinschaften aufgefordert, Dich noch mehr einzubringen als bisher. Und das mit all Deinen persönlichen Fähigkeiten und Talenten. Kollegen und Geschäftsfreunde vermitteln Neuigkeiten, die Deine Arbeit beeinflussen. Sei nicht so streng mit Deinen Mitarbeitern, sie können nichts für die momentane Situation. Mit Freundlichkeit kommst Du viel weiter.