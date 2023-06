Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 5.6. - 11.6.2023

Die Sterne leiten Dich auch in der nächsten Horoskop Woche wieder einmal mit spannenden Botschaften über Deinen Gemütszustand, Deine Liebeschancen und mehr. Wirf einen Blick in Deine Zukunft - jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 5.6. bis 11.6.2023.

Liebe und Partnerschaft

Du versprühst sehr viel Charme und bezauberst die Herzen vieler Menschen. Du mobilisierst mal wieder enorme Kraftreserven. Hoffentlich lohnt es sich diesmal, dass Du Dich wieder so verausgabst. Manchmal handelst Du zu impulsiv, gehe in Dich und triff überlegte Entscheidungen. Deine Ausstrahlung ist kaum zu überbieten, das sorgt für viel Sympathie! Du musst nicht immer alles in Erfahrung bringen wollen. Lasse Deinem Partner oder Deiner Partnerin seine oder ihre kleinen Geheimnisse. Lerne zu vertrauen.

Gesundheit und Fitness

Tue etwas für Dich und halte Deinen Körper in Balance. Eine Instanz in Dir will genießen und schlemmen, bitte mit Maß und Ziel. Keine Hektik! Mit Besonnenheit erreichst Du mehr. Vorsicht im Verkehr und Sport sowie im Beruf, es lauern Gefahren. Lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen, Deine Nerven flattern jetzt schon.

Beruf und Finanzen

Alles ist rundum bestens. Du preschst mit ungeahnten Kräften auf Dein Ziel los und durch schnelles Denken bist Du anderen wieder weit voraus. Nun hast Du eine kleine Verschnaufpause verdient. Schalte einfach einmal ab, gehe alles in Ruhe an und genieße die Stille der Natur. Um genügend Sicherheit für die neuen Aufgaben zu bekommen, solltest Du mehr lernen. Zunächst bekommst Du Unterstützung von Kollegen, danach musst Du Dich aber selbst durchboxen. Achte also auf alle Signale.