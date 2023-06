Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 12.6. - 18.6.2023

Was Skorpion-Geborene für ihr Glück tun müssen, verrät die nächste Horoskop Woche vom 12.6. bis 18.6.2023. Im aktuellen Wochenhoroskop für Skorpion werden die Karten für die Zukunft neu gemischt. Ein wenig Ruhe kann in nächster Zeit nicht schaden.

Liebe und Partnerschaft

Jemand liegt ganz auf Deiner Wellenlänge und kann Dein Herz berühren. Heute bist Du besonders feinfühlig für die schönen Dinge des Lebens. Lasse Deine Mitmenschen an Deiner Freude teilhaben! Jemand inspiriert Deine Venus, das Liebesgefühl kommt in Wallung. Mache Dich bereit für einen Umschwung in Deinem Liebesleben.

Gesundheit und Fitness

Was für eine Power! Du hast für alles genug Kraft und Ausdauer und kannst bei Deiner Gesundheit einen deutlichen Aufwärtstrend verspüren. Du bist richtig gesund und die Fitnesskurve ist ganz oben. Diese Energie solltest Du für die Liebe nutzen.

Beruf und Finanzen

Du hast eine eher etwas ruhige Zeit vor Dir und kannst somit noch mal Kraft tanken. Nicht alle höflichen Leute sind Dir auch wohlgesonnen. Misstraue vordergründigen Freundlichkeiten, die nicht von Herzen kommen. Organisiere Dich gut und lasse Dir keine Arbeit von anderen aufdrücken.