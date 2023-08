Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 14.8. - 20.8.2023

Mann und Frau im Tierkreiszeichen Skorpion erhalten nächste Horoskop-Woche nur das, was sie auch anderen in Beziehung und Partnerschaft zugestehen. Diese Wechselwirkung ist in der Astrologie kein Geheimnis. Das Wochenhoroskop für Skorpion vom 14.8. - 20.8.2023 erklärt Dir, welche kosmischen Kräfte in dieser Woche wirken.