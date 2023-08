Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 28.8. bis 3.9.2023

Skorpion-Frau und Skorpion-Mann könnten nächste Horoskop -Woche Gefahr laufen, die eigenen Ansprüche in Liebe, Beruf und Gesundheit mit vernebelten Sinnen wahrzunehmen. Die Sterne und Planeten beschützen Dich. Bewahre mit dem kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 28.8. bis 3.9.2023 einen klaren Kopf.

Nützliche Astro-Tipps für Dein Sternzeichen Skorpion erfährst Du in den Horoskopen :

Liebe und Partnerschaft

Eigentlich entwickelt sich alles bestens und trotzdem bist Du unzufrieden. Partnerschaftlich läuft alles prima und Du wirst in Deiner Freiheit nicht eingeschränkt. Einladungen stehen an. Du spürst ein gutes Miteinander. Lasse in der nächsten Zeit voll Deinen Charme spielen, wenn Dir eine harmonische Atmosphäre wichtig ist. Manchmal erschrickst Du über die Heftigkeit der Gefühle, die Du empfinden kannst. Habe den Mut, zu zeigen, wer Du wirklich bist.

Gesundheit und Fitness

Ein Vitalitätsschub trifft Dich mit voller Kraft! Sorge für etwas mehr seelische Ausgeglichenheit. Mache eine Wanderung durch die schöne Natur und atme tief durch. Mit der richtigen Bewegung purzeln schließlich auch ein paar Pfunde. Höre auf Deinen Körper, der sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum.

Beruf und Finanzen

Versuche abzuschalten, denke an nichts Konkretes. Konzentriere Dich ganz auf Dich selbst, auf Deine Wünsche und Vorstellungen. Jemand am Arbeitsplatz hat es auf Dich abgesehen und sägt an Deinem Stuhl. Sonst ist die Stimmung gut. Nutze das, um Deinen Plan zu unterbreiten. Du öffnest jetzt die Türe zum Erfolg.