Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 22.1. bis 28.1.2024

Was die Zukunft für Dein Sternzeichen Skorpion bringt, verraten die Sternenkundler in weiteren Horoskopen :

Liebe und Partnerschaft

Du meinst vielleicht, dass alles in Ordnung ist; Dein Schatz sieht das nicht so. Deine Gefühlswelt ist viel intensiver als sonst. In der Liebe bist Du leidenschaftlicher und im Gespräch reagierst Du meist sehr emotional. Deine Partnerin bzw. Dein Partner hat kaum noch was von Dir, weil Du nur noch unterwegs bist. Sonst seid Ihr voll auf einer Wellenlänge.

Gesundheit und Fitness

Deine Energievorräte scheinen unbegrenzt zu sein. Du kannst Dir ein bisschen mehr zutrauen, treibe häufiger Sport! Aber Du brauchst auch entspannte Tage, um zur alten Unbeschwertheit zurückzufinden. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur.

Beruf und Finanzen

Du willst etwas erleben und Dein Freiheitsdrang ist sehr groß. Oft machst Du dadurch genau das Gegenteil davon, was von Dir erwartet wird. Kein Wunder, dass Dein Chef strahlt, wenn er Dich sieht. Dein Arbeitsstil ist perfekt. Pläne und Vorhaben werden sehr konsequent und erfolgsorientiert durchgeführt. Das Schöne dabei ist, Du verlierst nie das Lächeln auf den Lippen. Zwischenzeitliche Unluststimmungen gehören auch mal dazu, gehen aber schnell vorüber.