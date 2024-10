Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 7.10. bis 13.10.2024

Das Wochenhoroskop für Skorpion vom 7.10. bis 13.10.2024 ist da! So haben die Sterne über Deine Beziehungen, Gesundheit und Deine Berufswelt in der nächsten Horoskop -Woche entschieden.

Liebe und Partnerschaft

Leidenschaftliche Tage erwarten Dich. Kein Wunder; Du legst ein enormes Tempo vor. Man sucht Deine Nähe und das gefällt Dir sehr gut. Lasse es zu und genieße den Augenblick einer innigen Einheit. Du bist sehr bemüht, ein Beziehungsproblem zu lösen. Deine Bescheidenheit kommt gut an, genauso wie Dein Einfühlungsvermögen und Dein großes Herz. Wo bleibst aber Du selbst?

Gesundheit und Fitness

Es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen. Darum solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und somit Deine Pfunde verlieren. Tue ab und zu etwas für Deinen Rücken, dann ist alles wieder in bester Ordnung. Wenn Du Dich nicht an den Rat des Arztes hältst, kann sich nichts verändern. Du bist in Spitzenkondition und kannst alle problemlos abhängen.

Beruf und Finanzen

Habe beruflich etwas Geduld. Reagieren kannst Du immer noch. Deine Lage ist auf jeden Fall nicht hoffnungslos, nur etwas undurchsichtig. Bald wirst Du deutlich spüren, dass der Himmel es gut mit Dir meint. Versuche beruflich, Dinge umzusetzen, die Dich schon lange beschäftigen. Du nimmst mal wieder die größeren Hürden und überforderst Dich dabei. Du machst Spaß auf Kosten anderer, das ist nicht fair.