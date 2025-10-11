Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 13.9. bis 19.9.2025

Das Wochenhoroskop für Skorpion vom 13.9. bis 19.9.2025 gibt Deinem Tierkreiszeichen einen Einblick, wie Dich die Energien der Planetenbewegungen in der nächsten Horoskop -Woche beeinflussen. Sei Dir bewusst , dass Du mit genügend Selbstvertrauen vieles im Leben bewegen kannst.

Liebe und Partnerschaft

Grüble nicht über verpasste Chancen nach. Du hast so viel drauf, niemand kann Dir den Rang ablaufen. Das ist Dir nur noch nicht bewusst. Das wird eine tolle Zeit für die Partnersuche. Du spürst jetzt sehr schnell, wer zu Dir passen könnte. Mache den Anfang! Eigene zwanghafte Reaktionen können zu schleichenden Entfremdungen, plötzlichen Streitigkeiten und Trennungen im Zorn führen. Fingerspitzengefühl und Sensibilität sind in Deiner Lage ganz wichtig. Also versuche auf keinen Fall, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.

Gesundheit und Fitness

Endlich bist Du wieder besser in Form. Die Einflüsse sind günstig und die etwas mageren Zeiten neigen sich dem Ende zu. Du kannst aufatmen. Achte etwas mehr auf Deine Entgiftungsorgane! Du hast fördernde Aspekte, um Deine Gesundheit zu stabilisieren. Jetzt musst Du Dich nur noch aufraffen und die richtigen Weichen stellen. Werde aktiv und verwirkliche Deine Träume.

Beruf und Finanzen

Schaffe Dir Glücksmomente. Nur so überstehst Du den grauen Alltag und bist den harten Anforderungen des Lebens gewachsen. Du musst alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ans Ziel zu kommen. Deine Energie und Dein Geschick werden am Arbeitsplatz bewundert. Auch wenn sich Dir Widerstände in den Weg stellen, kannst Du Großes vollbringen. Bleibe bescheiden, große Erfolgserwartungen blockieren Dich nur.