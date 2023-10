Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 30.10. - 5.11.2023

Liebe und Partnerschaft

Erfolg macht noch erotischer und anziehender! Noch ist Deine Beziehung in Ordnung. Aber schon bald kann ein Wort das andere geben. Nimm mehr Rücksicht, die Phase geht vorüber. Eine ganz neue Phase nimmt ihren Anfang und Du baust immer mehr auf konservative Lebenshaltung. Überall findet das keinen großen Anklang. Deine Liebespfeile treffen noch nicht, trinke mehr Zielwasser!

Gesundheit und Fitness

Die Hängematte oder die Couch sind jetzt die Orte, an denen Du Dich am wohlsten fühlst. Relaxe, so oft es geht. Sorge für Ruhe, Harmonie, mehr Freizeit, Wärme und Zärtlichkeit. Etwas mehr Abstand vom täglichen Einerlei könntest Du gut gebrauchen. Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst, das bekommt Dir.

Beruf und Finanzen

Stelle Dich einer Herausforderung, der Erfolg ist Dir sicher. Du bist gerne mit anderen Menschen zusammen und arbeitest sehr erfolgreich im Team. Das bringt Vorteile auf allen Seiten. Wenn Du Dich von Miesmachern fernhältst, sind Erfolg und gute Laune garantiert. Du bist im Moment unglaublich belastbar. Trotzdem hast Du oft Angst, Dich den harten Anforderungen des Lebens auszusetzen. Tue es trotzdem, jeder noch so kleine Erfolg bringt Dich weiter.