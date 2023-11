Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 6.11. - 12.11.2023

Die nächste Horoskop Woche hat wichtige Botschaften für Dein Glück. Nutze die Inspiration vom kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 6.11. bis 12.11.2023 , um in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf einen Schritt weiter in die richtige Richtung zu gehen. Die Sterne stehen Dir dabei als kosmische Berater zur Seite.

Liebe und Partnerschaft

Es fällt Dir schwer, Dich diszipliniert zu verhalten, weil Du meinst, die gereizte Stimmung käme nicht von Dir selbst. Vom Partner verlangst Du Zuverlässigkeit und Treue, er erwartet Vertrauen. Jemand löst all Deine Scheu vor Zärtlichkeit und körperlicher Nähe. In einem Gespräch können plötzlich Funken sprühen und Herzen in Flammen stehen. Auch wenn Du in den vergangenen Wochen etwas missmutig geworden bist, so erhellt sich jetzt Deine Stimmung merklich wieder.

Gesundheit und Fitness

Deine Ernährung trägt nicht gerade zur Erhaltung der Gesundheit bei. Jeden Tag ein Stück zu Fuß gehen wirkt Wunder. Anzeichen von körperlicher Schwäche solltest Du jetzt ernst nehmen. Überlege, ob Du nicht einige Tage ausspannen kannst. Gesundheitlich wird alles immer besser, die Zeit arbeitet für Dich.

Beruf und Finanzen

Denke nicht immer gleich, die ganze Welt sei gegen Dich, wenn Dir nicht alles auf Anhieb so gelingt wie Du willst. Beruflich kannst Du jetzt nicht mehr als Routinearbeit leisten. Dir geht die Puste aus, und Du benötigst unbedingt mal eine Auszeit. Atme tief durch, bevor Du Deinen Kollegen zur Rede stellst. Schiebe nichts auf, was gleich erledigt werden kann!