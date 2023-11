Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 13.11. bis 19.11.2023

Liebe und Partnerschaft

Du machst jetzt eine faszinierende neue Bekanntschaft und es ist durchaus möglich, dass Du Dich Hals über Kopf verliebst. Du hast Lust auf Gespräche, Geselligkeit und heiße Flirts. Verschiebe eine Einladung auf einen späteren Zeitpunkt. Nutze stattdessen die Zeit zum Nachdenken, das gibt Dir Kraft. Intuitiv fühlst und spürst Du, wonach sich ein anderer sehnt, das heißt jedoch nicht, dass Du diese Wünsche auch erfüllen musst.

Gesundheit und Fitness

Kennst Du das Sprichwort: "Wer nicht hören will, muss fühlen?" Noch kannst Du nicht so, wie Du willst, teile Deine Kräfte besser ein. Du möchtest Dich gesundheitlich besser orientieren und auf möglichst angenehme Weise erholen. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil, tue es! Halte Dich einfach etwas zurück und tanke auf. Jeder wird es verstehen, dass man nicht rund um die Uhr arbeiten kann.

Beruf und Finanzen

Mute anderen nichts zu, was Du selbst nicht akzeptieren würdest. Es kommt darauf an, persönliche Interessen zugunsten einer übergeordneten Aufgabe zurückzustellen. Zeige, was in Dir steckt. Lege Dich ins Zeug, es ist noch jemand mit im Rennen. Deine berufliche Laufbahn verspricht viel Abwechslung. Manchmal wird es Dir fast zu viel, da nicht immer alles nach Plan läuft.