Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 29.1. - 4.2.2024

Die nächste Horoskop Woche sieht in Sachen Liebe und Partnerschaft rosige Zeiten anbrechen. Laut dem Wochenhoroskop für Skorpion vom 29 .1. bis 4.2.2024 hat Dein Sternzeichen die großen Gefühle und die Harmonie für sich gepachtet. Mit ein paar kosmischen Tipps für die Gesundheit wird das Energie-Level bestimmt auch bald wieder steigen.

Ob als Single oder in fester Partnerschaft, jedes Tierkreiszeichen ist gespannt, was die Zukunft an Überraschungen bereithält. Skorpion-Geborene finden hier noch mehr Inspiration: