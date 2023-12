Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 18.12. bis 24.12.2023

Nutze die Chancen, die Dir die nächste Horoskop - Woche bietet, um Deine Zukunft positiv zu gestalten. Das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 18.12. bis 24.12.2023 verrät Deinem Tierkreiszeichen, ob die Sterne es in der Liebe, der Gesundheit und im Beruf gut meinen.

Liebe und Partnerschaft

Nimm allen Mut zusammen und zeige endlich Deine Gefühle. Auch wenn Du meistens etwas pessimistisch bist, wird sich herausstellen, dass Dein Gedankengang falsch ist. Also lasse es ruhig angehen. Es sieht gut aus! Der Liebeshimmel öffnet seine Tore und bringt Deiner Beziehung einen wundersamen Segen. Zärtliche Stunden stehen an.

Gesundheit und Fitness

Du hast eine tiefe Seele für Kunst, Mystik und traumhaftes Erleben. Es ist eine günstige Zeit für spirituelles Forschen und Weiterentwicklung. Je ausgeglichener Deine Seele ist, umso wohler fühlt sich Dein Körper. Frische Dein Liebesleben auf, das bewirkt Wunder. Entspanne, sammle Kraft für die kommenden Aufgaben. Du solltest Dich nicht überanstrengen, denn Dein Rücken macht Dir schwer zu schaffen. Es wird Zeit, sinnlosen Ballast abzuwerfen.

Beruf und Finanzen

Überlege genau, was Du tust, und reduziere somit Deine Fehlerquote. Wenn Du auf Deine Gesprächspartner richtig eingehst, können alle Beteiligten ihren Nutzen daraus ziehen. Stelle also nicht auf stur. Du kannst überraschend Lob und Anerkennung ernten. Denke an die Konsequenzen, wenn Du Dich mit Deinem Chef anlegst.