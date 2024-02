Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 5.2. - 11.2.2024

Das Wochenhoroskop für Skorpion veranschaulicht Dir, dass es nicht allein das Schicksal ist, welches über Dein Leben bestimmt, sondern Du selbst die Macht dazu hast. Skorpion-Frau und Skorpion-Mann sollten ihre Energie in der nächsten Horoskop Woche vom 5.2. bis 11.2.2024 für ihre Vorhaben in Liebe, Fitness und Beruf nutzen.

Liebe und Partnerschaft

Überlege Dir jetzt gut, was Du sagst und schreibst. Im Zuge der Begeisterung kannst Du Dich und andere leicht überschätzen. Denke ruhig mit dem Herzen, handle aber nach dem Verstand. In der Liebe wird es etwas unruhiger und es stehen lebendige Zeiten ins Haus. Du beginnst stets mit einem guten Vorzeichen und weißt genau, wie Du einem Menschen Sicherheit und Geborgenheit geben kannst. Das wird dankbar angenommen.

Gesundheit und Fitness

Die derzeit stabile physische Verfassung gibt Energie für neue Pläne. Wundere Dich nicht, wenn Du heute einen gewaltigen Energieschub spürst. Du fühlst Dich gut und Dein Körper kann sich ausgezeichnet regenerieren. Gute Zeiten brechen für Dich an, speziell auch im gesundheitlichen Bereich. Du gehst sorgsam mit Deinen Kräften um und setzt diese auch gezielt ein. Verdauungsstörungen können Dir ganz schön zu schaffen machen.

Beruf und Finanzen

Du hast ein Gespür für den Zeitgeist und weißt deshalb genau, was angesagt ist. Das ist wertvoll für alle, die sich in der Modebranche bewegen. Jetzt bietet sich beruflich eine Gelegenheit, auf die Du schon lange gehofft hast. Ein positiver Aspekt gibt Dir ausreichend Kraft und Entschlossenheit. In beruflicher Hinsicht beteiligst Du Dich mit viel Eifer an neuen Aufgaben und Projekten.