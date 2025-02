Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 10.2. bis 16.2.2025

In der nächsten Horoskop -Woche geht es vor allem darum, Dich und Deine Umgebung zu beobachten. Mit guten Argumenten und klaren Entscheidungen kannst Du die eine oder andere Chance wahrnehmen, auch in der Liebe. Das alles und mehr erfährst Du jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 10.2. bis 16.2.2025.

Liebe und Partnerschaft

Nichts lässt sich wiederholen, auch wenn es noch so schön war. Du bist ein wunderbarer Lehrmeister in Sachen Liebe, Leidenschaft und Engagement. Gib diese Eigenschaften unbedingt weiter! Deine Zurückhaltung wird von manchen als Stolz missverstanden. Du kannst durchaus den ersten Schritt tun, ohne Dir etwas zu vergeben. Du solltest bei einem wichtigen Gespräch auf die Zwischentöne achten. Dein Gegenüber hat etwas ganz anderes im Sinn, als Du glaubst.

Gesundheit und Fitness

Du hast genug Kraft, um Bäume auszureißen. Solltest Du Dich dennoch schlapp und kraftlos fühlen, gehe der Sache auf den Grund. Empfindliche Nebenhöhlen können Dir Probleme machen. Du hast eine tiefe Seele für Kunst, Mystik und traumhaftes Erleben. Es ist eine günstige Zeit für spirituelles Forschen und Weiterentwicklung.

Beruf und Finanzen

Aus Deiner Dynamik heraus handelst Du so, dass Du gewinnend wirkst. Das bringt Vorteile bei Kunden, Behörden und Vorgesetzten. Wenn Du Deine Termine korrekt einhältst, dann dürfte nichts schiefgehen. Du verblüffst und überraschst am Arbeitsplatz mit einer Leistung, die man Dir so nicht zugetraut hätte. Sei stolz auf Dich! Lasse auch einmal andere zu Wort kommen, die mit Sicherheit genauso schlau sind. Du gibst Dich momentan sehr provokant und nervend.