Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 19.2. bis 25.2.2024

Sei es in der Liebe, der Fitness oder dem Beruf: Mit frischer Energie wird die nächste Horoskop Woche ein voller Erfolg. Das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion v om 19.2. bis 25.2.2024 verrät Dir bei einem Blick in die Sterne, in welchem Lebensbereich es sich gerade besonders lohnt, für seine Ziele zu kämpfen. Nutze das Horoskop für Dein Sternzeichen als Chance für mehr Harmonie und eine vielversprechende Schicksalswendung.

Liebe und Partnerschaft

Zurzeit liegst Du mit Deinen Mitmenschen auf einer Wellenlänge. Als Single hast Du super Flirtchancen. Gehe mal wieder in Dein Lieblingslokal. Wenn Zwist in der Luft liegt, dann wird es wohl daran liegen, dass Du unleidlich bist. Zeige deutlich Deine Gesprächsbereitschaft, vor allen Dingen, wenn es etwas Wichtiges in Deiner Beziehung zu klären gibt. Du hast immer noch nicht gelernt, Gefühle richtig zuzulassen.

Gesundheit und Fitness

Körper und Geist sind ausbalanciert und kraftvoll. Nimm Dir nicht alles so zu Herzen, stehe über den Dingen. Eine kurze Fastenzeit würde auch Dir und Deiner Gesundheit zugutekommen. Dein hohes Energieniveau bekommt Dir so richtig gut.

Beruf und Finanzen

Achte vormittags auf vitaminreiche Kost. Die Tage werden hart und Du wirst in der zweiten Tageshälfte kaum Zeit haben, Dir etwas zu gönnen. Du könntest Deine Kräfte und Möglichkeiten, zu denken und zu entscheiden, in diesen Tagen überschätzen und zu impulsiv reagieren. Bringe Deine Stärken besser ein, sonst verzettelst Du Dich. Aufpassen: Du fängst langsam an, Dich in Deinen Plänen zu verlieren.