Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 26.2. bis 3.3.2024

Liebe und Partnerschaft

Achte darauf, dass Du fest in der Erde verwurzelt bist, bevor Du nach den Sternen greifst. Sonst hängst Du plötzlich in der Luft. Das ewige Auf und Ab in Deinem Liebesleben ist endlich überstanden. Singles werden sich bald glücklich in den Armen eines neuen Partners finden. Gefühle sind jetzt Trumpf und Anspannungen lösen sich auf. Mal mit dem Partner oder mit der Partnerin über alles reden, bringt große Erleichterung.

Gesundheit und Fitness

Du musst Dich etwas mehr entlasten und für Ruhe und Ausgleich sorgen. Keiner erwartet, dass Du in ständiger Hochform bist. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dich zurückziehen kannst. Suche Deinen Lieblingsplatz auf, lies ein Buch oder träume. Trinke mehr Wasser, das entgiftet den ganzen Körper.

Beruf und Finanzen

Du sprühst vor Energie und zündenden Ideen und weißt genau, was Du willst. Alles, was Du anfasst, gelingt Dir. Jetzt durchstarten! Mit Geschicklichkeit und Diplomatie kannst Du heute zwischen verschiedenen Interessenten vermitteln und dabei garantiert sehr erfolgreich sein. Dein Arbeitsstil kommt an. Man gibt Dir freie Hand für eigene Entscheidungen. Beruflich hast Du sehr viel Abwechslung, es wird aber auch Einsatz verlangt.