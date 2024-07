Wochenhoroskop Steinbock: So wird die Woche vom 22.7. - 28.7.2024

Dein kostenloses Wochenhoroskop für Steinbock vom 22.7. bis 28.7.2024 : Du willst wissen, welche Chancen, Veränderungen und Herausforderungen Dich in der nächsten Horoskop -Woche erwarten? Lies jetzt im Horoskop für Steinbock, was die Himmelskörper über die Zukunft verraten.

Liebe und Partnerschaft

Du fühlst Dich intim mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin verbunden. Ohne groß nachzudenken, tust Du instinktiv genau das Richtige. Mit dieser Gabe kannst Du vielen Unannehmlichkeiten aus dem Weg gehen. Ein alter Flirt kann ganz plötzlich neu aufflammen. Die Chancen stehen super! Doch Dein Liebesleben kann anstrengend sein, damit schadest Du Dir auf Dauer nur selbst.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich bewegst, wirst Du Dich gleich viel wohler fühlen. So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe also der Versuchung und denke an Deine Gesundheit. Du weißt, was Dir guttut, dann setze es auch um. Möglicherweise fühlst Du Dich auf unbestimmbare Art unwohl.

Beruf und Finanzen

Ein würdevoller Auftritt, aber auch die Kommunikation ist für Dich sehr wichtig. Verstehen und verstanden werden gehören zu Deinen Bedürfnissen. Verteidige Deinen Standpunkt und lasse Dich nicht unterbuttern. Wenn heute etwas Neues und Ungewohntes auf Dich zukommt, sag nicht immer gleich nein, ehe Du ein Ja ernsthaft erwogen hast. Konzentriere Dich auf die wesentlichen Dinge.