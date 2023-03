Wochenhoroskop Steinbock: So wird die Woche vom 13.03. - 19.03.2023

Dein gratis Wochenhoroskop für Steinbock vom 13.03. bis 19.03.2023 verrät, dass eine zärtliche Zeit anbricht. Was laut der Astrologie in der nächsten Horoskop Woche sonst noch alles auf dem Plan steht , kannst Du jetzt nachlesen.

Liebe und Partnerschaft

Du hast jemandem ganz schön den Kopf verdreht. Amors Pfeil wird auch Dich treffen! Du hoffst immer noch auf die Erfüllung der großen Liebe, das ist gut so! Paare erleben in inniger Zweisamkeit Zärtlichkeit und Geborgenheit. Du fühlst Dich in Deiner Beziehung recht gut aufgehoben, aber nicht immer verstanden.

Gesundheit und Fitness

Du bist noch lange nicht so stabil wie Du glaubst und solltest Dich noch schonen. Verwöhne Dich mit kulinarischen Köstlichkeiten, genieße und schlemme. Tagsüber gibst Du Vollgas, abends bist Du erschöpft. Schlucke nicht immer alles runter, sage, was Sache ist.

Beruf und Finanzen

Bei Dir geht immer die Pflicht vor und genau das zahlt sich aus. Du legst beruflich ein hohes Tempo vor. Nicht jeder hat Lust, sich danach zu richten. Dein Auftritt ist souverän, Deine Leistungen überzeugen. Routine liegt Dir zwar nicht, geht Dir aber jetzt schnell von der Hand.