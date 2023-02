Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 20.02. - 26.02.2023

Das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 20.02. bis 26.02.2023 sagt Dir genau, welche Lebensbereiche Dich in der nächsten Horoskop Woche beflügeln und welche Dir Kummer bereiten. Nutze die Ratschläge der Astrologie!

Liebe und Partnerschaft

Du tappst in alle Fettnäpfchen, die man Dir aufgestellt hat. Also streite nicht, schiebe Konflikte auf. Schlechte Zeit für Diskussionen. Eine spannende Begegnung kann Dich überraschen. Damit die Harmonie erhalten bleibt, solltest Du nichts versprechen, was Du nicht halten kannst. Betrachte Dein Liebesleben einmal von einer anderen Perspektive.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele. Du bist richtig gesund und die Fitnesskurve ist ganz oben. Bringe die ganze Energie in die Liebe ein, im Job ist im Moment nichts zu holen. Du fühlst Dich trotzdem manchmal schlapp? Luft und Licht sind Deine besten Wachmacher. Geh raus in die Natur und mache Atemübungen. Wenn Du in den nächsten Tagen den Wunsch nach Ruhe und Zurückhaltung verspürst, solltest Du dem Verlangen nachgeben.

Beruf und Finanzen

Du kannst aus wenig alles machen und bist ein Meister im Improvisieren. Nutze das und verbuche Pluspunkte für Dich. Dein Arbeitseifer ist derzeit beispielhaft und überträgt sich auf Dein Umfeld. Schon die Überzeugung, eine schwierige Situation zu meistern, hilft Dir gewaltig über Deine Ängste hinweg. Du punktest mit guten Argumenten. Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst. Das wird Dir die Achtung Deiner Mitmenschen bringen und Deine Sicherheit im Beruf stärken.