Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 06.03. - 12.03.2023

Ein Auf und Ab der Gefühle, Erfolg im Beruf und ein starker Körper verspricht das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 06.03. bis 12.03.2023. Was Dich sonst noch alles in der nächsten Horoskop - Woche erwartet, erfährst Du jetzt.

Liebe und Partnerschaft

Du flirtest, lachst und genießt die Liebe und das Leben. Dein Partner oder Deine Partnerin hat Probleme mit Dir. Kein Wunder, Du sprichst manchmal ziemlich rau mit ihm oder ihr. Versetze Dich einmal in seine oder ihre Lage. Es sind Regenwolken am Liebeshimmel zu sehen. Die Gefühle sind in Deiner Beziehung eher vereist, und Du blockierst Dich mit Schuldzuweisungen. Das Auftreten der Steinbock-Singles ist grandios und lässt so manche Herzen höherschlagen.

Gesundheit und Fitness

Reduziere Dein Aufgabengebiet, baue Stress ab. Denke einmal darüber nach, wie Du Deine Gesundheit verbessern und erhalten kannst. Vielleicht erstellst Du einen Fitnessplan, aber dennoch solltest Du sportliche Aktivitäten nicht übertreiben, sondern wohl dosieren. Du benötigst mehr Auszeiten, als Dir tatsächlich lieb ist.

Beruf und Finanzen

Auch wenn Du keine Lust dazu hast, solltest Du Dich mit den Einzelheiten befassen. Die Pflicht ruft, erfülle Deine Aufgaben! Du trittst sehr dominant auf, sehr bestimmt und dennoch freundlich. Das gibt Dir Sicherheit und kommt bei anderen sogar sehr gut an. Dir winken schöne Erfolge durch gute Ideen und viel Durchsetzungskraft. Günstig für wichtige Termine, Gespräche und auch Reisen. Nicht zu viel aufladen lassen, sonst droht Stress am Arbeitsplatz.