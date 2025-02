Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 3.3. bis 9.3.2025

Ein Auf und Ab der Gefühle, Erfolg im Beruf und ein starker Körper verspricht das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 3.3. bis 9.3.2025. Was Dich sonst noch alles in der nächsten Horoskop -Woche erwartet, erfährst Du jetzt.

Liebe und Partnerschaft

In den Armen Deines Schatzes platzen Deine Sorgen wie Seifenblasen. Gefühlsregungen und Stimmungsschwankungen machen Dich für andere unberechenbar. Du weißt genau, worauf es ankommt, und Du wirst von Deinem Gegenüber mit offenen Armen aufgenommen. Was hält Dich jetzt noch auf? Langsam wird es etwas ruhiger. Aber keineswegs langweilig. Nach diesem Zwischenstopp erlebst Du noch mal Leidenschaft pur.

Gesundheit und Fitness

Dein gesundheitliches Wohlbefinden macht Dir zu schaffen. Du bist müde und kraftlos. Bleibe zu Hause und ruhe Dich richtig aus. Natürlich weißt Du, wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben. Gesundheitlich fühlst Du Dich nicht gerade in Bestform. Mache jetzt nicht zu viel, sondern gönne Dir zwischenzeitlich noch viel Ruhe. Richtig loslegen kannst Du erst später.

Beruf und Finanzen

Die Angst vor dem Versagen teilst Du mit vielen. Stelle Dich der Herausforderung, sonst wirst Du es beim nächsten Mal noch schwerer haben. Versuche, in beruflichen Angelegenheiten wie gewohnt fleißig Deiner Arbeit nachzugehen. Du gehst bei geschäftlichen Entscheidungen sehr weise vor. Vermutlich musst Du Dich mit etwas auseinandersetzen, was Dir Unbehagen bereitet. Beruflich wird sich demnächst einiges für Dich bewegen. Du sollst Angebote genauestens beachten, denn hier kann sich was ergeben.