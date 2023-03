Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 27.03. - 02.04.2023

Die nächste Horoskop Woche könnte eine Herausforderung in Liebesangelegenheiten werden. Im Job hingegen kann das Sternzeichen Steinbock sein Können unter Beweis stellen. Was die Zukunft sonst noch bringt, steht im kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 27.03. - 02.04.2023.

Wenn Du mehr als nur den Rat der Astrologie aus dem Wochenhoroskop suchst, schaue hier:

Liebe und Partnerschaft

Abgekühlte Gefühle sind das nicht, eher ein kleiner Durchhänger, und der verschwindet. Man nimmt Dich beim Wort, passe also auf, wenn Du etwas versprichst, was Du nicht halten kannst - das würde man Dir sehr übel nehmen. Halbherzige Kompromisse geben Dir jetzt keine innere Zufriedenheit. Halte Dich an wesentlichen Forderungen fest, auch wenn es schwerfällt. Du reagierst in Deinen Beziehungen höchst empfindsam. Vielleicht fühlst Du Dich nicht verstanden, oder aber Du verlangst zu viel von Deinem Partner oder Deiner Partnerin!

Gesundheit und Fitness

Lege mehr Wert darauf, Deinen Kreislauf stabil zu halten. Auch wenn es regnet, gehst Du nach draußen, da tankst Du am intensivsten Kraft und kannst Dich am besten erholen. Haushalte mit Deinen Kräften und übernimm Dich nicht. Halte nach verschiedenen Therapiemöglichkeiten Ausschau, um Deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun.

Beruf und Finanzen

Willst Du ein Spießer sein, oder einer, der sich immer nur duckt? Oder willst Du der Mensch sein, der sich auch mal was traut? Ein Projekt weckt Deinen Pioniergeist. Plane und gehe gezielt vor. Du zeigst heute besonders viel Fleiß und Einsatzfreude. Deshalb solltest Du Dich schnellstens um die lang liegen gebliebenen Arbeiten kümmern. Ein Plan geht auf, bleibe beruflich am Ball.