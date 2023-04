Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 03.04. bis 09.04.2023

Neue Richtungsentscheidungen bringt die nächste Horoskop Woche für Steinböcke mit sich. Die Sternenkonstellation verleiht Dir neuen Antrieb, um das Schicksal herauszufordern. Dein kostenloses Wochenhoroskop für Steinbock vom 03.04. bis 09.04.2023 motiviert Dich, an die Zukunft zu denken.

Liebe und Partnerschaft

Weiche einer persönlichen Herausforderung nicht aus. Sage Deine Meinung und beziehe ganz klar Stellung. Venus strahlt, da fühlt man sich natürlich extrem wohl und alles gelingt. Dein Schatz möchte sich gerne so richtig bei Dir anlehnen. Viele bewundernde Blicke verfolgen vor allen Dingen die Singles.

Gesundheit und Fitness

Die Belastungen nehmen merklich ab und es wird viel entspannter für Dich. Gehe raus in die freie Natur und lasse die Seele baumeln. Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen. Menschlich enttäuscht verspürst Du unangenehme Nachwirkungen. Enorme Anforderungen an Deine Energie ziehen Phasen der Erschöpfung nach sich. Ein bisschen Entspannung muss eingeplant werden.

Beruf und Finanzen

Deine sonnigen Liebesplaneten machen sich in Deinem Liebesleben bemerkbar. Vor allen Dingen Singles sollten flirten, was das Zeug hält. Neue Ausblicke ergeben sich für Dich, wenn Du mal Deinen Standort wechselst. Dadurch kannst Du die Dinge von einer anderen Seite kennenlernen. Berufs- und Wohnungswechsel sind möglich und versprechen Wohlstand und Fortkommen. Dadurch können Bindungen zerbrechen. Voller Elan und Freude hast Du das Gefühl, Du könntest Bäume ausreißen. Mache Dich ruhig an kraftraubende Arbeiten, nutze diese Energie.