Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 08.05. - 14.05.2023

Liebe und Partnerschaft

Du wirst umgarnt, denn Deine Lust zieht magisch an. Motiviere Dich und Deinen Partner oder Deine Partnerin mit kleinen Aktivitäten. Eine gute Zeit, um Reisen anzutreten oder durch Vorträge, Seminare oder Museumsbesuche gemeinsam den Horizont zu erweitern - das bringt Abwechslung.

Gesundheit und Fitness

Gib Deinem Körper das, was er braucht. Gehe raus in die Natur und steigere Deine Aktivität. Zur Entspannung hilft ein softes Wellnessprogramm: Um den Nackenverspannungen entgegenzuwirken, kannst Du Dir eine Massage gönnen.

Beruf und Finanzen

Anstrengende Tage im Job - die Konkurrenz schläft nicht. Man wird Dir Verständnis entgegenbringen und weiß auch sehr zu schätzen, was man an Dir hat. Freue Dich darüber! Die Sterne mixen für Dich einen prickelnden Cocktail, der Dich schwer in Versuchung führen könnte. Tue nur das, was Du auch wirklich willst! Du solltest gewagten Unternehmungen eher skeptisch gegenüberstehen und kein großes Risiko eingehen: Nicht jeder Plan ist wirklich gut.