Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 22.5. - 28.5.2023

Innerer Widerstand gegen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft raubt nur Energie. Steinbock-Geborene werden die nächste Horoskop -Woche aufgefordert, eine Balance in Liebe, Beruf und Gesundheit zu finden. Kosmische Ratschläge gibt Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 22.5. bis 28.5.2023.

Liebe und Partnerschaft

Durch einen Kompromiss kannst Du Spannungen lösen. Du brauchst jemanden, dem Du Dein Herz so richtig ausschütten kannst. Du hast im Moment kein glückliches Händchen, was die Liebe betrifft, das liegt unter anderem an Deinen hochgesteckten Ansprüchen. Doch bessere Zeiten kommen auch wieder - mache Dir keine Sorgen.

Gesundheit und Fitness

Was für eine Power! Du hast für alles genug Kraft und Ausdauer. Nimm Dir aber auch Zeit, um für Dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es Dir geht, desto leistungsfähiger bist Du. Treibe Sport und nutze Auszeiten.

Beruf und Finanzen

Habe keine Angst, Dein Arbeitsplatz ist sicher und doch ist ein Richtungswechsel angesagt. Du wirkst im Büro wie ein Lämmchen, auf der anderen Seite bist Du geistig aber sehr rege. Du kannst jetzt gut neue Reisepläne schmieden. Lasse alles langsam angehen und versuche, nichts zu erzwingen. Du bekommst dazu Unterstützung von allen Seiten: nimm die Hilfe dankbar an.