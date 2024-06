Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 10.6. bis 16.6.2024

Prickelnde Stimmung in der Liebe? Die nächste Horoskop -Woche wird für den Steinbock definitiv nicht langweilig. Welche kosmischen Ratschläge die Astrologie Deinem Sternzeichen in Sachen Gesundheit und Beruf gibt, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 10.6. bis 16.6.2024.

Liebe und Partnerschaft

Heute kannst Du ein paar gemeinsame Stunden mit einem lieben Menschen ganz besonders genießen. Nicht warten, mache selbst den ersten Schritt! Mit Herz und Verstand dürfte es Dir ein Leichtes sein, langfristigen Absichten und momentanen Bedürfnissen gleichzeitig gerecht zu werden. Jetzt wird es prima. Du hast Herzflattern vor Glück und weißt nicht, wo Dir der Kopf steht. Atme tief durch und freue Dich. Momentan solltest Du nichts überstürzen, der Traumpartner bzw. die Traumpartnerin kommt schon von selbst, wenn die Zeit dafür reif ist.

Gesundheit und Fitness

Deine Drehzahl ist zu hoch, Du solltest öfter mal anhalten. Tue etwas für Dich und halte Deinen Körper in Balance. Deine Nerven spielen Dir mal wieder einen Streich. Manchmal fühlst Du Dich ganz schön erschöpft.

Beruf und Finanzen

Du stößt immer wieder auf Gegenwehr, Widerstand oder Kritik, egal was Du vorhast und vorschlägst. Man erkennt Deine Fähigkeiten noch nicht. Dennoch trittst Du so überzeugend auf, dass Du ein Anliegen durch bringst. Jetzt hat Dich aber der Ehrgeiz richtig gepackt. Mit Deiner Durchsetzungskraft steuerst Du mutig hohe Ziele an. Verkalkuliere Dich nicht. Die Sterne mixen für Dich einen prickelnden Cocktail, der Dich schwer in Versuchung führen könnte. Tue nur das, was Du auch wirklich willst!