Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 21.8. - 27.8.2023

Liebe und Partnerschaft

Mi Deiner Unzufriedenheit kannst Du Deinem Schatz das Leben ganz schön schwer machen. Du solltest jetzt schnell einlenken, das gilt auch für Singles, die punkten wollen. Du weißt ganz genau, worauf es ankommt und was gefragt ist. Erwartet Dich Herzschmerz oder Herzflimmern? Auf jeden Fall ist es eine Zeit der großen Gefühle! Du wirst von anderen mit offenen Armen aufgenommen. Was hält Dich jetzt noch auf?

Gesundheit und Fitness

Dein gesundheitliches Wohlbefinden macht Dir schwer zu schaffen. Du bist müde und kraftlos. Bleibe zu Hause und ruhe Dich richtig aus. Es wird Zeit für einen Entschlackungstag. Nimm nicht alle Last auf Dich, denke an Deinen Rücken! Tu einfach das, was Du tun willst und genieße es.

Beruf und Finanzen

Du gehst bei geschäftlichen Entscheidungen sehr weise vor. Vermutlich musst Du Dich mit etwas auseinandersetzen, was Dir Unbehagen bereitet. Du bist nicht in Spitzenform, aber Du hast gute Energien, auch das bringt Dich weiter. Du bist gerne mit anderen Menschen zusammen und arbeitest sehr erfolgreich im Team. Das bringt Vorteile auf allen Seiten. Du entfaltest viel Deiner ganzen Energie, kannst aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Überprüfe alles genau.