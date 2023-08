Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 28.8. bis 3.9.2023

Nächste Horoskop -Woche beeinflussen die Sternenkonstellation und Planetenbewegungen die Ereignisse im Leben von Steinbock-Frau und Steinbock-M ann. Ob das Universum Deine Energie in den Lebensbereichen Liebe, Beruf und Gesundheit begünstigt oder blockiert, weiß Dein gratis Wochenhoroskop für Steinbock vom 28.8. bis 3.9.2023.

Ist Dein Weg in die Zukunft Zufall oder Schicksal? Finde die Antwort in den Orakeln für das Sternbild Steinbock:

Liebe und Partnerschaft

Partnerschaften blühen auf und Singles werden sehr nette Bekanntschaften schließen. Vorausgesetzt, sie setzen die richtigen Signale. Dein Schatz ist in absolut guter Gesprächslaune, ein idealer Zeitpunkt also, um Deinem Lieblingsmenschen zu sagen, was Dich ärgert. Du hast viel Mitgefühl und bist ein aufmerksamer Zuhörer. Verkneife Dir deshalb besser zynische Bemerkungen.

Gesundheit und Fitness

Deine gesundheitliche Konstitution ist überdurchschnittlich gut und Dein Bedürfnis nach Veränderung lässt Dich nicht ruhen. Nutze Deine Kraft! Aber überanstrenge Dich nicht, sonst bist Du schnell abgespannt und müde, obwohl Du gerade fit sein müsstest. Gönne Dir zwischendurch immer wieder Verschnaufpausen. Maßhalten beim Naschen, das Gewicht klettert sonst ganz schnell. Eigentlich hast Du nichts zu befürchten oder zu bemängeln.

Beruf und Finanzen

Lasse die Arbeit mal für einen Moment liegen und gib Deinem Urlaubsfeeling nach. Danach kannst Du Dich wieder richtig im Job anstrengen, denn nur dann winkt der Erfolg. Halse Dir aber nicht zu viele Verpflichtungen auf, sonst könntest Du unter Stresserscheinungen leiden. Denke daran, es geht auch ohne Dich. Keine beruflichen Experimente, das könnte voll ins Auge gehen.