Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 18.9. bis 24.9.2023

Liebe und Partnerschaft

Es zieht Dich in die Stille, in die Natur - aber nicht alleine! Nur wer intelligent ist, törnt Dich erotisch an. Das kann es doch wohl nicht gewesen sein! Was willst Du wirklich? Du kannst nicht immer auf zwei Hochzeiten tanzen und Dein Verhalten ist langsam eine Zumutung für Deine Beziehung. Vielleicht fühlst Du Dich jetzt aggressiv und bist den Tränen nahe, oder Du kannst Dich selbst nicht leiden, halb so schlimm, das vergeht wieder.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check? Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst und was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas! Du brauchst ein wenig Abwechslung und solltest der Alltagsroutine entfliehen. Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemanden an.

Beruf und Finanzen

Du wirkst sehr freundlich, bist aber oft weit weg mit den Gedanken. Sicher bist Du auf der Suche nach neuen Inspirationen und Herausforderungen. Jemand am Arbeitsplatz hat es auf Dich abgesehen und sägt an Deinem Stuhl. Zögere deshalb nicht zu lange. Gute Ideen wollen umgesetzt werden, und zwar sofort. Wahrhaft bewundernswert, wie Du alles meisterst. Beiße weiterhin die Zähne zusammen und hänge Dich richtig rein. Du bist in Topform.