Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 22.1. bis 28.1.2024

Liebe und Partnerschaft

Nimm Dir Zeit, Deine Eroberung auf Herz und Nieren zu prüfen. Du willst nämlich nicht nur spielen, sondern genau wissen, was Sache ist. Bleibe in Lauerstellung, es bahnt sich in der Liebe etwas an. Viele bewundernde Blicke verfolgen vor allen Dingen die Singles. Nimm Dir Zeit für alles, was Du liebst. Lebe Deine Neigungen aus und frage nicht, ob andere damit umgehen können.

Gesundheit und Fitness

Gehe zum Tanzen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele. Gesundheitlich fühlst Du Dich zwar gut, aber das könnte trügerisch sein. Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht! Eine Zeit unbeschwerter Freude und Erholung bricht für Dich an, denn Du kannst Dich von lästigen Pflichten und unnützen Skrupeln freimachen.

Beruf und Finanzen

Falls Du in Deinem bisherigen Beruf unglücklich bist, hast Du jetzt tolle Chancen auf eine neue Arbeitsstätte oder anderen Wirkungskreis. Du solltest Dir genügend Zeit für die Entwicklung neuer Konzepte nehmen. Stress pur ist angesagt und Du weißt nicht, wie Du allen Anforderungen gerecht werden sollst. Überstürze nichts und arbeite nach System. Jetzt bist Du gefragt, Du hast derzeit das Zeug, Dich durchzuboxen.