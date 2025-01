Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 20.1. bis 26.1.2025

Im kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 20.1. bis 26.1.2025 erhältst Du wegweisende Ratschläge und den nötigen Motivationsschub für Dein Leben. Egal in welchen Lebensbereichen ein gut gemeinter Rat vonnöten ist, mit den Tipps für die nächste Horoskop - Woche bist Du bereit für jedes Abenteuer!

Liebe und Partnerschaft

Verkneife Dir besser Deine zynischen Bemerkungen. In Dir glüht ein heißes Feuer, das jetzt entfacht werden will. Singles stellen an ihr Gegenüber recht hohe Ansprüche. Das solltest Du überdenken. Zögere jetzt nicht zu lange, wenn sich endlich eine neue Chance ergibt. Greife zu, hinterfrage nichts. Vertraue Deinem Glück.

Gesundheit und Fitness

Was für eine Power, Du hast für alles genug Kraft und Ausdauer. Du bist fit und möchtest es auch bleiben. Also sorge für viel Bewegung an der frischen Luft, für eine gesunde Ernährung und inneren Frieden. Der Wetterumschwung könnte Deiner Gesundheit allerdings sehr zu schaffen machen. Du solltest Deine Körperabwehr stärken.

Beruf und Finanzen

Keine Spitzenform, aber gute Energien – auch das bringt Dich weiter. Die Sterne mixen für Dich einen prickelnden Cocktail, der Dich schwer in Versuchung führen könnte. Tue nur das, was Du auch wirklich willst! Volle Konzentration bringt geniale Ergebnisse im Job. Jetzt kann Dich nichts mehr aufhalten, der Laden läuft von allein.