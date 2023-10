Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 23.10. - 29.10.2023

Die Sterne ermutigen Steinbock-Frau und Steinbock-Mann in der nächsten Horoskop Woche dazu, das eigene Herz für die Liebe zu öffnen und Gefühle zuzulassen. Was die Himmelskörper außerdem zu den anderen Lebensbereichen Beruf und Gesundheit zu sagen haben, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 23.10. bis 29.10.2023.

Liebe und Partnerschaft

Alles wird gut, wenn Du Deinem Schatz ein paar Eigenwilligkeiten nachsiehst. Du bist jetzt gerne unterwegs, verreist, triffst Dich mit Freunden. Dein Partner oder Deine Partnerin ist davon nicht gerade begeistert. Nimm darauf mehr Rücksicht. Das ewige Auf und Ab in Deinem Liebesleben ist endlich überstanden, nun geht es leidenschaftlich her. Stehe zu Deinen Träumen und verliere Dich nicht in Kleinigkeiten. Deine Wünsche werden wahr.

Gesundheit und Fitness

Achte auf Deine Gesundheit und auf die Symptome. Wenn es nicht besser wird, suche einen Arzt auf. Ein besonderes Stimmungshoch sorgt für gute Laune und Zufriedenheit. Mit Deinen Fähigkeiten und mit Deinen Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Also aufpassen und alles maßvoll genießen. Gib Dir durch frisches Obst eine erfrischende Vitaminspritze!

Beruf und Finanzen

Bleibe beruflich auf jeden Fall am Ball, und strecke Deine Fühler in alle Richtungen aus. Du bekommst lukrative Angebote. Beruflicher und finanzieller Aufschwung ist in Sichtweite! Ein angenehmer Druck arbeitet in Deinem Inneren. Jetzt willst Du Erkenntnisse sammeln und Deinen Horizont durch Studium und Reisen erweitern. Im beruflichen Bereich hast Du die Nase ganz vorn. Du kannst unverhofft gewinnbringende Kontakte schließen, die Dich weiterbringen werden.