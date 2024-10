Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 28.10. bis 3.11.2024

Mit jeder Richtungsentscheidung kannst Du Deine Zukunft entscheidend verändern. Das kann für Steinbock in der nächsten Horoskop -Woche zu viel Druck sein. Wie Du damit am besten umgehst? Hilfe bekommst Du von den Sternen im gratis Wochenhoroskop für Steinbock vom 28.10. bis 3.11.2024.

Du suchst den Schlüssel zum Glück? Hinweise gibt es in den Horoskopen für Steinbock:

Liebe und Partnerschaft

In Deiner Partnerschaft wird es heftig, aber nicht unbedingt im negativen Sinne. Die erotische Anziehung könnte ziemlich intensiv sein! Du bist vielleicht traurig, weil sich eine eingebildete Liebe nicht erfüllt hat. Lasse los! Wenn Du Dich richtig fallen lässt, kannst Du unbeschwerte Stunden zu zweit genießen. Jetzt kannst Du Deine Gefühle und Emotionen leicht mitteilen.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich ausgelaugt und müde. Bestleistungen sind derzeit schwer zu erreichen. Reduziere Dein Pensum und gönne Dir Ruhe. Rückenschmerzen sollten möglichst sofort behandelt werden. Du bist fit und möchtest es auch bleiben, also achte auf viel Bewegung an der frischen Luft, eine gesunde Ernährung und inneren Frieden. Dein Schlaf könnte vorübergehend etwas unruhig sein.

Beruf und Finanzen

Du musst nicht gleich aus der Haut fahren, sondern einfach sachlich bleiben. Wenn Du in einer Sackgasse steckst, ist das nicht die Schuld anderer. Kopf hoch, denke positiv und nutze Deine vielen Chancen! Neue Ideen sind gefragt, doch solltest Du entgegen Deinem Naturell strategisch vorgehen und planen. Deine Zurückhaltung bringt Dich nicht weiter. Habe Vertrauen in Dich, dann wirst Du in der nächsten Zeit Deine Arbeit spielend meistern.