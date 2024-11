Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 11.11. bis 17.11.2024

Liebe und Partnerschaft

Jetzt kannst Du ganz die Harmonie genießen. Wer immer nur stur an alten Dingen festhält, hat Probleme auf neue Züge zu springen. Die Zeit läuft ohne ihn oder sie weiter. Die Sterne verordnen ein wenig Stillstand im Liebesalltag. Deine gereizte Stimmung hebt sich erst wieder, wenn Dein Schatz zurück ist.

Gesundheit und Fitness

Nicht so fett essen, das entlastet. Es können sich leichte Stress-Symptome zeigen. Gesundheitlich bist Du absolut fit. Anzeichen von körperlicher Schwäche solltest Du jetzt ernst nehmen. Überlege, ob Du nicht einige Tage ausspannen kannst.

Beruf und Finanzen

Es sieht insgesamt alles nach Routine aus. Nur Du selbst kannst das ändern. Zeige Ehrgeiz und Fantasie und sei nicht so träge. Bringe mehr Lebensfreude und Perspektiven in das berufliche Rahmenprogramm. Finde Deine wahre Berufung. So lautet die Aufforderung Deiner inneren Stimme. Höre ruhig einmal auf Dein Bauchgefühl. Finanziell nicht knausern, sondern in Qualität investieren.