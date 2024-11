Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 18.11. bis 24.11.2024

Liebe und Partnerschaft

Wehre den Missmut ab, der Dich beschleichen will. Setze Deiner trüben Stimmung etwas Erfreuliches entgegen, und schon wird es besser. Der Nebel der Liebe macht Dich blind für die Risiken der Ehe. Fürchte nicht, Dein Gesicht zu verlieren. Das beste Mittel dagegen ist die Fähigkeit, über Deine eigenen Fehler zu lachen – das entspannt total. Es gibt noch offene Fragen, die Du schnell klären solltest, statt Dich immer wieder mit schlaflosen Nächten zu quälen. Klarheit bringt Frieden.

Gesundheit und Fitness

Positive Gedanken kräftigen auch Deinen Körper. Reduziere Dein Aufgabengebiet und baue Stress ab. Eine Fußreflexzonenmassage wäre jetzt wunderbar für Dich. Heitere Abwechslung und innere Ausgeglichenheit heben die Stimmung und wirken sich auch auf Dein gesundheitliches Wohlbefinden aus.

Beruf und Finanzen

In der Gruppe, in der Du tätig bist, kannst Du Dich nun mit Deiner ganzen Kraft einbringen, um ihr zu mehr Ansehen zu verhelfen. Langsam wirst Du ehrgeiziger, und das fällt auch Deinem Umfeld auf. Übertreibe es aber nicht – setze die Messlatte nicht zu hoch an. Beruflich hattest Du immer das Gefühl, es bleibt alles so, wie es ist. Jetzt spürst Du jedoch ganz deutlich, dass Du Dich in einem positiven Wandel befindest. Achte darauf, dass Du bei wichtigen Gesprächen richtig verstanden wirst.