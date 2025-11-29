Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 1.12. bis 7.12.2025

Eine grundlegende Richtungsentscheidung kann sich in der nächsten Horoskop -Woche positiv oder eventuell auch negativ auf Dein Liebesleben auswirken. Deine Wahl entscheidet über Dein Schicksal. Unterstützung dabei bietet Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 1.12. bis 7.12.2025.

Welche Kreuzungen Du in Zukunft auf Deinem Lebensweg erreichen wirst, siehst Du in den Horoskopen für Steinbock :

Liebe und Partnerschaft

In Deinem Gefühlsleben gerätst Du derzeit aus dem Gleichgewicht und leidest unter falschen oder überzogenen Ansprüchen. Wenn Du schon längere Zeit unter undefinierbaren Launen leidest, dann ziehe jetzt die Konsequenzen. Frage Dich, was Du willst. Verwirrende, aber auch süchtig machende Augenblicke wirst Du nicht vergessen. Gegensätze ziehen sich zwar an, aber ohne Gemeinsamkeiten kommst Du nicht weit.

Gesundheit und Fitness

Optimisten sind weniger anfällig für Krankheiten. Zu viel Stress hinterlässt schnell Spuren. Du brauchst Dir jetzt keine Gedanken um Deine Gesundheit zu machen, insbesondere wenn Du in allen Dingen weiterhin maßvoll bist. Mache Entspannungsübungen, das bringt Dich auf andere Gedanken.

Beruf und Finanzen

Nicht alles lässt sich im Rekordtempo erledigen. Auch wenn sich der Arbeitsberg auf Deinem Schreibtisch häuft, bleibe gelassen. Wandle bei Deinen Kollegen Skepsis und Misstrauen in Zuversicht. Du leidest an Unlust und Bequemlichkeit oder Du hast ein Übermaß an Energie zur Verfügung. Dieses Wechselbad der Gefühle ist anstrengend. Du kannst noch viel mehr an Leistung aus Dir heraus holen.